Стала известна личность хозяина взорванного в Москве автомобиля

Личности пострадавших при подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы установлены - ими оказались военнослужащий, участник СВО Андрей Торгашов и его супруга, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Установлено, что взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежит Андрею Торгашову - военнослужащему, участнику специальной военной операции и его супруге. Они оба в момент взрыва находились в машине и пострадали", - сказал собеседник агентства.

