Стала известна личность пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

Пострадавшим в результате автомобиля на улице Синявской в Москве оказался офицер Минобороны. Как сообщает «Коммерсант», по предварительной информации, он служил в Главном управлении разведки (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи.

Из-за личности пострадавшего правоохранительные органы отрабатывают версию, что происшествие может быть связано с действиями украинских спецслужб и их агентов. По данным издания, сейчас уголовное дело возбуждено по ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство), однако его могут переквалифицировать на теракт.

По данным «МК», пострадавшие при взрыве — Андрей Торгашов и его супруга Майя. Супруг недавно выиграл суд как обманутый дольщик — вместе с женой они заключили договор долевого строительства, однако квартиру в доме на Молжаниновском шоссе так и не получили. Суд постановил взыскать с застройщика неустойку в 100 тысяч рублей, 20 тысяч рублей штрафа и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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При этом приоритетной причиной подрыва остается его служба в Вооруженных силах РФ. Торгашов служил в одной из секретных войсковых частей и принимал участие в спецоперации, подчеркивается в публикации.

Напомним, что взрыв прогремел сегодня утром, 24 июля. По данным МВД, после того как водитель и его жена сели в машину, сработало взрывное устройство. Мужчине оторвало ступни, женщина получила ранения лица. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.