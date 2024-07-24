Самолет разбился в аэропорту столицы Непала

Самолет с 19 людьми на борту разбился и загорелся в аэропорту Трибхуван в непальской столице Катманду. Об этом сообщает Kathmandu Press.

Борт принадлежал авиакомпании Sourya Airlines. На кадрах с места происшествия видно, что над местом крушения поднимается дым. Пожарные и персонал аэропорта пытаются взять ситуацию под контроль и ликвидировать возгорание.

По данным Kathmandu Press, авария произошла во время взлета с полосы. По информации My Republica, он упал при посадке. Как сообщает The Himalayan со ссылкой на руководства аэропорта Трибхуван, на борту находились лишь технические специалисты. Причина происшествия пока неизвестна. Удалось ли кому-то выжить в авиакатастрофе — неизвестно.

Напомним, что 12 июля в Московской области упал самолет Sukhoi Superjet 100. Он летел без пассажиров, на борту находился экипаж из трех человек, все погибли. Он взлетел с аэродрома Третьяково в Луховицах во Внуково. Незадолго до крушения лайнер подал сигнал бедствия. Пилоты пытались совершить посадку, сделал несколько круговых заходов и вырабатывал топливо.