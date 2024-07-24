Отец с сыном избили и ограбили мужчину в московском метро

В московском метро отец и сын напали на мужчину: они избили потерпевшего и отобрали его смартфон.

© Российская Газета

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина, инцидент произошел на станции "Бунинская аллея". Как уточнил "РГ" информированный источник, трое мужчин познакомились в местном парке и распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, отец с сыном попросили деньги у нового товарища. Тот решил спрятаться в метро, но там его настигли и избили. Кроме того, у потерпевшего отобрали телефон за 20 тысяч рублей.

В метро Москвы произошла массовая драка

Полиция задержала подозреваемых: ими оказались жители Владимирской области 43 и 19 лет. Возбуждены уголовные дела по фактам грабежа и нанесения побоев.