Второго аниматора смертельного квеста в Махачкале задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Махачкале второго аниматора квест-комнаты, где из-за пожара погибли две девушки и пострадал мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Пожар произошел в махачкалинском квест-руме «Дом ужасов», где по сюжету посетителей квеста заковывали в наручники и сажали в клетки, а их задачей было выбраться и убежать от маньяка с бензопилой. В результате происшествия погибли две девушки, супруг одной из них находится в больнице в тяжелом состоянии с ожогами 50% тела.

Сегодня Следком заявил о задержании второго подозреваемого по делу об оказании «услуг не отвечающих требованиям безопасности» во время проведения квеста, что привело к гибели людей.

Количество погибших на квесте в Махачкале увеличилось

«Задержанный допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Ранее в Махачкале был задержан еще один аниматор квеста. По версии следствия, он поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, что привело к пожару.

Следком также опубликовал кадры, на которых аниматор рассказал об обстоятельствах происшествия. Подозреваемый заявил, что «переборщил с бензином», пытался потушить перчатку, встряхивая ее, но она слетела с его руки.