СК возбудил дело по факту взрыва внедорожника на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования владельца и пассажира автомобиля в Молжаниновском районе.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«В связи с инцидентом, произошедшим на ул. Синявинская в Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», – рассказали в пресс-службе.



Как сообщало ранее Агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник, утром 24 июля на парковке на ул. Синявинская взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Взрыв произошел в тот момент, когда в машину сел владелец, который в результате инцидента лишился ног, его спутница получила рваные раны лица. В автомобиле не было установлено газовое оборудование, и, предположительно, на транспортном средстве могло сдетонировать взрывное устройство.