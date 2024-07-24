Стали известны подробности взрыва автомобиля в Москве
На московской парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщает RT со ссылкой на очевидцев, он мог принадлежать участнику спецоперации на Украине.
Инцидент произошел во дворе на Синявинской улице в 6:30. Взрыв прогремел со стороны водительского сидения, когда в машину сели 50-летний мужчина и его супруга. По данным Telegram-канала Shot, мужу оторвало ступни. Жена сидела на пассажирском сидении — ее госпитализировали с рваными ранами лица.
Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, причиной взрыва стала детонация установленного в авто взрывного устройства. Ударной волной зацепило пять стоящих рядом автомобилей, а на первом и четвертом этаже многоэтажки выбило окна.
Столичный СК возбудил уголовное дело, о чем заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Обстоятельства инцидента устанавливаются — следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.