В Москве вспыхнул пожар в многоэтажке на двух тысячах «квадратов»

На юго-западе Москвы в квартире многоэтажного дома вспыхнул пожар, пламя распространилось на балкон этажом выше и чердак, всего площадь возгорания составила две тысячи кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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«Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли 4 человека из квартиры на 8-ом этаже», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.



Пожар произошел в цеху завода «Авангард» на севере Москвы

Уточняется, что возгорание зафиксировали на улице Молодежная, к тушению привлекли более 150 специалистов и 46 единиц техники. По данным ТАСС, рассматривается вопрос привлечения авиации из-за угрозы дальнейшего распространения огня.