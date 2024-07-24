Полковник ФСБ вымогал деньги, используя Telegram-каналы

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование громкого уголовного дела против полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

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Их обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей у одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит» за установку «блока на негатив». Все трое обвиняемых не признают свою вину. В ближайшее время они и их адвокаты начнут знакомиться с более чем 100 томами уголовного дела, которое должно быть завершено к середине октября.

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Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве уведомило фигурантов и их защитников об окончании следственных действий. Все трое находятся в СИЗО уже более года. Поляков и Санин были задержаны в Москве 14 июля 2023 года, а Савинский был арестован 18 июля в Ялте, где находился в отпуске. Им предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), что может повлечь за собой наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, не позднее ноября 2020 года Поляков разработал план, согласно которому на его Telegram-каналах размещались негативные публикации, способные причинить вред интересам владельцев компании «Ланит».

В материалах дела упоминаются такие ресурсы, как «Кремлевская прачка», «Незыгарь», а также «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом), «Банкста» и Brief. Следствие утверждает, что фигуранты выдвинули незаконное требование о передаче денег за удаление этих сообщений и установку «блока на негатив». Первоначально речь шла о трехмесячной блокировке негативных публикаций, но затем срок был продлен. В результате, с ноября 2020 по июль 2023 года Поляков и его сообщники allegedly получили 42,504 млн рублей.

На момент начала инкриминируемых действий Поляков служил во второй службе столичного управления ФСБ, занимающейся защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. К моменту задержания он вышел в отставку и работал заместителем директора по безопасности в АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи».

Как утверждает следствие, обналичиванием полученных средств занимались Савинский, который женат на сестре Полякова, и Санин, гендиректор ООО «Производственно-строительная компания «Наследие»». Савинский и Санин содержатся в специзоляторе №99/1, известном как «Кремлевский централ», а Поляков — в СИЗО «Лефортово».

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