Мосгорсуд отменил приговор осужденному за фейки о ВС РФ режиссеру Вырыпаеву

Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили в правоохранительных органах.

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Как указал источник, приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения. По его словам, Мосгорсуд принял такое решение из-за нарушений, допущенных при рассмотрении дела в Басманном районном суде, передает РИА «Новости».

Одному из первых в России осужденных за фейки об армии экс-полицейскому отменили приговор

Напомним, что в декабре 2023 года Ивана Вырыпаева заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Суд также лишил режиссера права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок четыре года.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заочно заключить под стражу режиссера Ивана Вырыпаева, которого обвиняли в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.