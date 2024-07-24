Guardian: судно с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане
Не менее шести человек погибли при крушении рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Об этом пишет The Guardian.
Ещё семь человек числятся пропавшими без вести.
В Каспийском море затонуло судно с пассажирами и судоводителем
Остальные 14 человек, перебравшиеся на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами.
Отмечается, что на борту находились россияне.
Ранее у берегов Йемена затонуло торговое судно.