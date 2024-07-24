Судно с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане

Не менее шести человек погибли при крушении рыболовецкого судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана. Об этом пишет The Guardian.

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Ещё семь человек числятся пропавшими без вести.

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Остальные 14 человек, перебравшиеся на спасательные надувные плоты, были спасены прибывшими на помощь судами.

Отмечается, что на борту находились россияне.

Ранее у берегов Йемена затонуло торговое судно.