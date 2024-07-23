Пожар в центре Москвы полностью ликвидирован

Пожар в центре столицы полностью ликвидирован, сообщается в пресс-службе МЧС Москвы.

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Возгорание произошло в квартире на шестом этаже семиэтажного жилого дома в столичном районе Хамовники на Фрунзенской набережной вечером 23 июля. Специалисты эвакуировали из подъезда около 30 человек. Чуть позже открытое горение было ликвидировано.

К тушению привлеклись 58 сотрудников и 17 единиц техники. По данным СМИ, на месте происшествия сильно пахло газом. Как отметила одна из жительниц дома, взрыва слышно не было, как только появился огонь, из окон квартиры на шестом этаже стали вылетать стекла.