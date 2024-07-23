Мужчину задержали за избиение сына сожительницы из мести

В Волгоградской области россиянин решил отомстить сожительнице, напав на ее сына
Жителя Волгоградской области подозревают в нападении на малолетнего сына сожительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в городе Камышин. По версии следствия, между мужчиной и его возлюбленной произошел конфликт, и россиянка ушла из дома.
Недовольный поведением женщины подозреваемый "решил отомстить своей гражданской супруге с помощью ребенка". Глава семьи нанес ему несколько ударов по голове, о деталях нападения не сообщается. В результате у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, но спасти не смогли.
После произошедшего россиянин попытался скрыться.
"По поручению следователей в кратчайшие сроки место его нахождения было установлено оперативными сотрудниками полиции", – поделились в ведомстве.
В отношении россиянина возбудили уголовное дело, фигурант признался в содеянном. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.