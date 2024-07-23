Мужчина погиб при падении с воздушного шара в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове 21-летний молодой человек погиб во время запуска воздушного шара.

Как сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, произошел незапланированный запуск аэростата. Мужчину унесло на значительную высоту, он упал и получил смертельные травмы.

По данным "РГ", потерпевший работал в компании по запуску воздушных шаров более четырех лет. В день трагедии аэростат поднялся вверх, когда пилот находился на земле. Мужчина запутался в тросах, его унесло вместе с шаром. Шансов на спасение у него практически не было.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".