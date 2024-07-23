Россиянина заподозрили в попытке дестабилизации обстановки на ОИ

Французские полицейские задержали в Париже гражданина России. Его подозревают в попытке дестабилизации обстановки во время проведения, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, стражи порядка задержали россиянина 1984 года рождения.

В прокуратуре Парижа отметили, что во вторник, 23 июля, было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции.

В ведомстве подчеркнули, что это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением.

Ранее сообщалось, что 31 мая во Франции по подозрению в подготовке теракта на Играх был задержан молодой человек чеченского происхождения.

Захват осуществили сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI). В ходе обыска они обнаружили на компьютере 18-летнего парня фото и видео объекта, который он якобы намеревался взорвать.