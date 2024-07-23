В Мариуполе шквалистый ветер повалил более 100 деревьев

Более 110 деревьев повалено во всех районах Мариуполя шквалистым ветром 19 июля, на уборку уйдет несколько дней. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы Мариуполя Олег Моргун.

"Коммунальщики Мариуполя активно устраняют последствия непогоды. Шквалистый ветер повалил во всех районах города более 110 деревьев, что создало серьезные неудобства для водителей и пешеходов. Уборку упавших зеленых насаждений с территорий общего пользования ведет муниципальное унитарное предприятие "Зеленстрой". <...> Полностью очистить от них территории общего пользования специалисты планируют в течение ближайших нескольких дней", - написал он.



Моргун уточнил, что для ликвидации последствий на предприятии создано шесть аварийных бригад, в работах участвуют 50 сотрудников и 20 единиц техники. В уборке также помогают волонтеры "Народной дружины".

Штормовой ветер обрушился на Мариуполь вечером 19 июля, без света остались более 10 тыс. абонентов. Как сообщил Моргун, самый серьезный урон стихия нанесла инфраструктуре Ильичевского района., где зафиксировали наибольшее число оборванных линий электропередачи и поваленных электроопор.