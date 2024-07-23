В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадала еще одна женщина

Еще одна женщина получила ранение в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.

Ранее Кулемзин сообщал о ранении женщины 1937 года рождения на улице Вагнера в Петровском районе. У нее зафиксировали осколочное ранение груди.

"По поступившей информации, в результате вечернего обстрела Петровского района по улице Ганди осколочное ранение получила женщина 1968 года рождения", - написал он.



Как добавил в телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в Петровском районе в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили жилой дом и административное здание.