Ранее судимую девушку задержали после хищения телефона у москвички

Полицейские задержали ранее судимую 26-летнюю подозреваемую в мошенническом хищении телефона у жительницы столичного района Чертаново Северное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В полицию обратился житель района. Он сообщил, что на улице к его сестре подошла неизвестная и под предлогом осуществления звонка взяла ее телефон, после чего скрылась. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – ранее судимую 26-летнюю жительницу Московской области. Похищенный телефон у нее изъят и будет возвращен владелице», – рассказали в пресс-службе.



Уточняется, что по данному факту следователем отдела МВД России по району Чертаново Северное было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.