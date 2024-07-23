Мощный смерч над Черным морем попал на видео

Жители Сочи сняли на видео смерч над Черным морем. Об этом сообщает RTVI.

На опубликованных кадрах можно увидеть огромную воронку смерча, расположенную в небе над Черным морем. При этом в месте прикосновения с водой, смерч создает целое облако воды.

На фоне этого власти Сочи сообщили об опасности формирования новых смерчей на участке Магри — Веселое. Согласно их сообщению, она останется до 24 июля включительно. В этот период в регионе ожидаются сильные дожди, гроза, град и усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Ранее непогода в Сочи привела к повреждению энергообъектов.