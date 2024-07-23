В Уфе девочка выпрыгнула из окна детдома, спасаясь от нападения

Девушка из Уфы попала в больницу после избиения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Инцидент, по данным источника, произошел в детдоме. Молодой человек, который также является воспитанником заведения, избил 15-летнюю пострадавшую в женском туалете. По словам самой девушки, она пыталась договориться с обидчиком, но какого-либо эффекта это не возымело.

Так как молодой человек не выпускал подростка из помещения, ей пришлось прыгнуть с высоты третьего этажа. После этого она обратилась к своему возлюбленному, который вызвал скорую помощь.

"Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, ей диагностировали черепно-мозговую травму и множественные гематомы", – сообщается в публикации.



По словам представителей детдома, конфликта между молодым человеком и девушкой не было. Они полагают, что воспитанница пыталась сбежать из учреждения через окно и упала.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент они разбираются в произошедшем.