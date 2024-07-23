На Украине осудили двоих подозреваемых в шпионаже граждан

На Украине двоих граждан осудили по статье о несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях военного положения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

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По версии силовиков, в Одесской области двое «иностранцев — информаторов ФСБ» занимались шпионажем за штабами ВСУ. В том числе они пытались сфотографировать периметр одного из зданий, в котором находился пункт управления Сил обороны.

Граждане были задержаны в Одессе в апреле. В их отношении возбудили уголовное дело. Суд признал подозреваемых виновными и приговорил фигурантов к восьми годам лишения свободы.

Ранее стало известно о задержании в Одессе жениха и невесты. Молодых людей заподозрили в «шпионаже для ФСБ». В правоохранительных органах Украины рассказали, что пара фотографировалась на фоне военных объектов для отправки снимков российским спецслужбам.