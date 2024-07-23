Аферисты выманили у пенсионерки 11,5 млн рублей

В Башкирии мошенники под видом инвесторов выманили у 60-летней жительницы Красноярского края более 11,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан. Пожилая женщина приехала в гости к родственникам, и в это время по мессенджеру с ней общались аферисты.

Мошенники представились специалистами по инвестициям и предложили вложить деньги в ценные бумаги, для этого пенсионерку заставили скачать приложение, при помощи которого она вложила в некий интернет-бизнес более 11,5 млн рублей, из которых восемь миллионов были из ее личных накоплений, а остальные деньги она получила в кредит.

Выманив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь. После этого женщина обратилась в полицию.

Ранее телефонные мошенники под видом сотрудников «Википедии» и ФСБ обманули писателя Эдварда Радзинского на 45 млн рублей. Оперативники задержали курьера, который забрал деньги, им оказался 19-летний студент.

Член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик сообщил, что мошенники, получив доступ к «Госуслугам» жертвы, могут взять кредит на ее имя. Кроме того, злоумышленники могут использовать полученные данные для обмана других людей или продать их.