В Подмосковье произошла авария на ТЭЦ

В Мытищах произошло аварийное отключение электричества на местно теплоэлектроцентрали. Об этом администрация Мытищ сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас специалисты работают над переподключением к резервным источникам питания. Отключение коснулось жителей улиц Юбилейная, Белобородова, Кедрина и Рупасовский переулок.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Ведется переподключение резервных источников питания», — сообщили в администрации.



Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло на юге России.