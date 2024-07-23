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В Мытищах произошло аварийное отключение электричества

В Мытищах произошло аварийное отключение электричества на местно теплоэлектроцентрали. Об этом администрация Мытищ сообщила в своем Telegram-канале.

В Подмосковье произошла авария на ТЭЦ
© РИА Новости

Отмечается, что сейчас специалисты работают над переподключением к резервным источникам питания. Отключение коснулось жителей улиц Юбилейная, Белобородова, Кедрина и Рупасовский переулок.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Ведется переподключение резервных источников питания», — сообщили в администрации.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло на юге России.

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