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Техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем в Подмосковье SSJ-100

Техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода признался в неправильной установке датчиков угла атаки (ДУА) на рухнувшем в Подмосковье пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает Межгосударственного авиационного комитета.

Техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем SSJ-100
© Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

Уточняется, что специалист по ошибке установил два датчика не по нужным меткам. Это подтверждают и найденные обломки воздушного судна.

Источник также рассказал о происходящем в кабине пилотов во время крушения лайнера.

«До последнего они боролись за живучесть. Работали по инструкции. Но последние секунды молчали», — поделился он данными о расшифровке внутрикабинных переговоров.

Ранее эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения SSJ-100 под Коломной. Предварительно, катастрофа не связана с работой двигателей.

В МАК сообщили обстоятельства крушения Sukhoi Superjet 100 в Коломне

Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.

Происшествия
Международный аэропорт Внуково
Межгосударственный авиационный комитет
ЧП с Superjet
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