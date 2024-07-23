Отец погибшей в аварии в Турции мотоблогера из России Татьяны Озолиной (МотоТаня) признался, что не знает деталей трагедии, сообщает RT. Он трагично воспринял известие о гибели дочери.

Зять ночью позвонил... Как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего. Муж Тани был в Москве, она в Турции, — заявил мужчина.



Родители погибшей девушки живут в Омской области. Они недавно вернулись из отпуска на море.

МотоТаня погибла в турецкой провинции Мугла в результате ДТП. Девушка путешествовала по стране и подробно освещала поездку в соцсетях. Она скончалась до приезда скорой.

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В Турции погибла популярная российская мотоблогер МотоТаня – Татьяна Озолина. Двигаясь в группе мотоциклистов, она попала в ДТП и скончалась на месте происшествия. Ехавший с ней турецкий мотоблогер Онур Обут госпитализирован с травмами. По одной из версий, мотоциклисты столкнулись с грузовиком, по другой — друг с другом. Незадолго до ДТП женщина пыталась выехать из Турции в Грецию, но ее мотоцикл не пропустили на границе.

Россиянка Татьяна Озолина, известная как блогер МотоТаня, погибла в ДТП в Турции. Авария произошла на трассе Милас – Сёке, сообщило IHA. По его данным, трое мотоциклистов ехали по трассе в сторону Миласа, двое из них столкнулись с грузовиком, после чего один из мотоциклов врезался в отбойник с правой стороны дороги, другой – в разделительный отбойник посередине.

Очевидцы происшествия сообщили в экстренные службы, на место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. Россиянка скончалась на месте происшествия, второго мотоциклиста после оказания первой помощи доставили в больницу Миласа.

По другой версии, мотоциклисты во время движения столкнулись между собой: байк, которым управлял турок Онур Обут, у деревни Сарычай врезался в мотоцикл Озолиной, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

На фото с места аварии, опубликованном в Telegram-канале «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы», запечатлен сильно поврежденный красный мотоцикл Озолиной. На снимке видно, что некоторые запчасти байка разлетелись по сторонам.

Татьяна Озолина была известна в соцсетях благодаря развлекательному контенту, на ее аккаунт в YouTube подписаны около 2 млн человек, в TikTok у нее более 5 млн подписчиков, а в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — почти 1 млн. Последний видеоролик МотоТани в YouTube размещен 13 мая, в нем Озолина рассказывала о путешествии в Тбилиси на спортбайке BMW S 1000 RR.

Ехавший с Озолиной Онур Обут также блогер, но менее известный — на его аккаунт в Instagram подписаны 230 тыс. человек.

Знакомые Озолиной байкеры рассказали «Газете.Ru», что женщина аккуратно водила мотоцикл:

«Знакомы были не близко. Когда ездила, встречались на горе, общались. Таня тогда только начинала ездить, и она особо в компаниях не ездила. Потом с появлением у меня детей я продала мотоцикл, и с Таней только в соцсетях могли общаться. Таня добрая, нежная и хорошая девчонка была. Не верится. Она ездила аккуратно», — рассказала мотоциклистка Ирина.



Первый байк

Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области, в 15 лет переехала в Омск, где получила среднее специальное хореографическое образование и высшее экономическое. В 2011 году у Озолиной родился сын, а годом позже Татьяна переехала в Москву.

Свой первый мотоцикл женщина приобрела в 2014 году, а в 2015-м стала популярна в России и за ее пределами благодаря фото и видео на байке.

«С каждым годом количество увлеченных моей мотожизнью увеличивалось, поэтому в 2020 году я стала самой популярной мотоциклисткой в мире по количеству подписчиков. И по сей день ей являюсь», — писала МотоТаня на своем официальном сайте.



Кроме ведения блога, Озолина занималась поставками в Россию автомобилей и мотоциклов из Европы — новых или с небольшим пробегом.

Татьяна увлекалась мотопутешествиями на дальние расстояния: на начальном этапе, в 2017 году, она проехала по маршруту от Москвы до Красной Поляны в Сочи, а также от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно. Затем последовали поездки в Белоруссию, Армению, Крым, Грузию, Армению, на Украину.

Путешествие на мотоцикле в Турцию не было для Озолиной первым: в 2019 году она уже совершала подобную поездку длиной 5,7 тыс. км из Москвы через российские регионы Северного Кавказа и Грузию.

10 июля МотоТаня сообщила в своем Telegram-канале, что отправляется в новое путешествие.

«Сегодня я еду в новое путешествие на мотоцикле. По пути буду рада встретить и обнять вас, своих подписчиков», — написала она.



«Не получилось прокатиться по Европе»

К 12 июля она приехала в Тбилиси, а затем отправилась в Турцию, где побывала в Самсуне, Анкаре и Стамбуле. Из Турции девушка планировала поехать в Грецию, однако ее мотоцикл не пропустили через границу.

«Я была в Греции пешком. Купила магнитик и вернулась обратно в Турцию. Я расстроилась, что не получилось прокатиться еще и по Европе, но не сильно, так как знала, что такая ситуация может быть. Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала блогер 18 июля.



Накануне гибели МотоТаня написала, что собирается поехать в Бодрум через Измир.

«Бодрое Измирское утро. +33 [°C]», — гласит ее последняя запись в Telegram с видом из окна высотного здания.



Как рассказала «Газете.Ru» знакомая Татьяны Юлиана, перед поездкой в Измир МотоТаня собиралась снять совместное видео с другим мотоблогером в Стамбуле, однако так и не приехала.

«Она должна была вечером подъехать в Стамбуле на набережную моста Халич и снять видео с моим другом мотоблогером. Но они с Онуром так и не подъехали. На следующее утро уехали в Измир. И вот такое произошло», — поделилась женщина.



Под последним постом в Instagram МотоТани после ее гибели подписчики начали оставлять сообщения с соболезнованиями. Там опубликовано почти 4,5 тыс. комментариев. В московском мотосообществе выразили соболезнования в связи со случившимся.

«Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и одновременно обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно. Земля пухом. P. S. Я все еще надеюсь, что это какая-то ошибка, что просто шлем ее, что перепутали…» — отметили в паблике мотосообщества.



Руководитель объединения «МотоМосква», соратник блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, Андрей Иванов рассказал о последних минутах ее жизни. Его слова приводит KP.RU.

«МотоТаня в момент аварии была одета в полную экипировку. В момент удара у нее слетел шлем, поэтому он получила серьезные травмы. Она упала с мотоцикла, поднялась и пошла к своему байку», — рассказал он. Иванов уточнил, что после этого Озолина сделала еще пару шагов и упала.



Руководитель «МотоМосквы» подчеркнул, что блогерша на высоком уровне обладала навыками вождения мотоцикла.

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Блогер Татьяна Озолина, более известная как «МотоТаня», в обычной жизни была добрым и незаносчивым человеком, рассказал NEWS.ru руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. Байкер отметил, что в своем блоге она олицетворяла «беззаботную девчонку», которая может и путешествовать, и просто ездить по городу на мотоцикле.

«МотоТаня» много лет задавала тон остальным, особенно девушкам на мотоциклах, показывая, что мотоциклисты очень разные. Она олицетворяла беззаботную девчонку на байке, которая хочет по городу ездит, хочет путешествует. Она в жизни была абсолютно нормальным, добрым человеком, незаносчивой, невысокомерной, — поделился Иванов.



Он отметил, что в мотомире блогер была достаточно давно. Иванов подчеркнул, что все расстроены известием о ее смерти. Байкер рассказал, что в прошлом году вручал ей премию Кикстартер — самую почетную в России за достижения в мотоиндустрии в номинации «Блогер года».

Очевидцы говорят, что даже после ДТП Таня встала и пошла к мотоциклу, но упала и потеряла сознание, больше в сознание не пришла, скорая приехала и констатировала смерть, — заключил байкер.



Озолина за три месяца до гибели в Турции опубликовала пост с комментариями хейтеров. Она показала, что одни люди желают ей смерти, а другие уже «похоронили». В представленных девушкой комментариях пользователи желали ей «превратиться в фарш» и «размазаться по асфальту».

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил изданию «Вечерний Санкт-Петербург», что блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, смогла придать мотосообществу человечный вид.

«МотоТаня произвела некий переворот, потому что она дала людям возможность пересмотреть мотоциклистов, этих вечно «кожаных», с черепами, суровых волосатых мужиков, которые ходят в мотокуртках и зимой, и летом. Она придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов», — сказал Милонов.



По его словам, МотоТаня всегда достаточно грамотно себя вела, не позволяла себе излишнего хулиганства на дороге.

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Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье. Также там заявили, что окажут содействие в репатриации тела.

«Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянки на Родину», — говорится в сообщении.



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