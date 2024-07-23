Жительница Томска обнаружила в посылке выводок крысят

Жительница Томска обнаружила в своей посылке из онлайн-магазина новорожденных крысят, пишет «КП-Новосибирск». Как рассказала в беседе с изданием сама сибирячка Мила Сухушина, двум детенышам из четырех она уже нашла новый дом.

Спасибо продавцу за плохо упакованную коробку, моя посылка из набора для ванной, превратилась в крысиный роддом! Я открыла коробку в пункте выдачи заказов, быстро глянула, что набор без сколов, закрыла, кинула в машину. Ничего подозрительного не заметила. А на следующий день достала дома, — поделилась Сухушина.



Сибирячка отметила, что сначала подумала, что на дне коробки плесень, однако потом увидела, что эта «плесень» шевелится. Она не стала сразу избавляться от крысят, вместо этого она их выкармливает из пипетки. Уже двух детенышей определили в новый дом.

Два из них довольно слабые, может, не выживут. А другим двоим я нашла добрые руки, устрою их к опытным людям, которые держат крыс как домашних животных, — добавила жительница Томска.



Ранее заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова сообщила, что чемодан с 25 домашними крысами нашли на Парковой улице в Москве. По ее словам, грызунов передали волонтерам.