В Подмосковье гадюка укусила ребенка

В Московской области четырехлетнюю девочку укусила гадюка. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

Отмечается, что гадюка укусила девочку во время прогулки на даче. Ее родители сразу поняли, что случилось и повезли ее в детское хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства.

«К приезду у маленькой пациентки уже сильно отекла нога. Врачи сразу ввели ребенку сыворотку и начали гормональную и антибактериальную терапии», — говорится в тексте.



На данный момент с ребенком все хорошо, ее перевели на амбулаторное наблюдение.