Пострадавшие при теракте в «Крокусе» подали коллективный иск

Выжившие в теракте в «Крокус Сити Холл» и родственники погибших подали коллективный иск к «Ингосстраху». Как сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, они потребовали признать трагедию страховым случаем и выплатить им компенсацию.

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Иск поступил в Замоскворецкий районный суд столицы. В нем истцы просят установить факт наступления страхового случая, чтобы получить выплаты по договору страхования гражданской ответственности, который заключили АО «Крокус Интернешнл», управляющая компания «Крокуса», и «Ингосстрах». Вопрос о принятии иска судом пока не решен, подчеркивается в публикации.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по безоружным людям в здании, а после устроили пожар. Жертвами происшествия стали 145 человек.

Ранее СМИ со ссылкой на судебные документы сообщали, что в качестве потерпевших признаны и допрошены более 1700 человек, в качестве свидетелей — свыше 800. По данному делу арестованы 12 обвиняемых: четырем из них предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть людей, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве ему.