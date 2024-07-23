Шарлота внесли в перечень экстремистов и террористов

Певца Эдуарда Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС.

Причина внесения молодого человека в список не указывается.

Напомним, что в конце 2023 года Шарлот* стал фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и публичных действиях, которые оскорбляют чувства верующих. Певец заявлял, что больше не считает себя гражданином РФ и поедет жить в Киев. Однако уже в середине ноября 2023 года он попросил у подписчиков денег на билет в Россию, а в декабре 2023 года его задержали.

Позднее в отношении певца возбудили еще два уголовных дела: о похищении или повреждении документов и о возбуждении ненависти либо вражды. В суде Шарлот* признал свою вину и заявлял, что попал под влияние оппозиционно настроенных политиков. Он уверял, что готов исправиться и жертвовать половину прибыли от концертов, которые может проводить в России. Сейчас он находится под арестом.

* Шарлот Э. В. внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.