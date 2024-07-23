В пресс-службе Сочинских электрических сетей заявили, что ливни, вызвавшие оползни и падения деревьев, локально повредили энергообъекты на территории трех поселков в Сочи. Газета.Ru

«В результате обильных осадков в горной и предгорной местностях зафиксированы падения деревьев и сходы оползней, которые привели к локальным повреждениям энергообъектов. <…> Бригады убирают упавшие деревья и меняют поврежденные опоры линии электропередач в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза», - говорится в сообщении. ТАСС

Штормовое предупреждение действует в городе до 24 июля. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, ветер с порывами до 18 метров в секунду, смерчи над акваторией города и оползни. Кое-где уже подтоплены городские территории, Приморская набережная, в районе Мамайка образовался крупный смерч, там же поднялся уровень воды в реке. Авторадио