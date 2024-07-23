Захватчику заложников в СИЗО в Ростове вынесли приговор за участие в ИГ*

Южный окружной суд вынес приговор в отношении участника захвата заложников в следственном изоляторе Ростове-на-Дону Малика Гандалоева. Его приговорили к 20 годам лишения свободы по делу об участии в запрещенной в России террористической организации ИГ* и изготовлении снайперской винтовки укороченной. Об этом сообщает РИА Новости.

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По версии следствия, Малик Гандалоев не позднее января прошлого года решил вступить в ИГ*. Он прибыл в Ингушетию, где и записал присягу вступления в террористическую организацию. Также он изготовил снайперскую винтовку и взрывчатое вещество.

Напомним, утром 16 июня несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Они были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Силовики ликвидировали почти всех террористов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников, по которому проходит и Малик Гандалоев. Вторым фигурантом дела является Данил Камнев.

Ранее Данил Камнев признал в суде вину в подготовке теракта в Кисловодске. Он планировал подорвать здание ОМВД.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.