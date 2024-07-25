Следователи раскрыли в ДНР 49 преступлений прошлых лет

В Донецкой народной республике (ДНР) раскрыли 49 преступлений прошлых лет, около половины из них уже отправлены в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета (СК) России по ДНР.

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По его словам, с 2014 по 2022 годы по отношению к родственникам граждан ДНР совершались преступления, однако к уголовной ответственности виновные привлечены не были. Теперь расследованиями и раскрытием преступлений прошлых лет занимается следственное управление.

Всего МВД ДНР и прокуратура ДНР передали следователям порядка 1380 уголовных дел, которые с 2014 года оставались нераскрытыми или приостановленными.

Ранее сообщалось, что в ДНР местный житель получил пожизненный срок за расправу над семьей из четырех человек.