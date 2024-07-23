Суд заочно приговорил иноагента Зыгаря к 8,5 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам иностранного агента Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС России. Вечерняя Москва

Отмечается, что отбывать наказание он должен будет в колонии общего режима. RT на русском

9 апреля Зыгаря объявили в розыск в России после возбуждения уголовного дела. Позднее его заочно арестовали. Журналиста включили в реестр иноагентов Минюста России 21 октября 2022 года. При этом он не смог оспорить этот статус через суд, его иск к Минюсту был отклонен. В феврале 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной на территории страны деятельность основанного писателем фонда XZ foundation. Газета.Ru