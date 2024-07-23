Выросло число погибших при атаке дронов ВСУ на паром в порту «Кавказ»

Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на судно в порту «Кавказ» в Керченском проливе возросло до двух, сообщил портал 93.RU со ссылкой на источники. Среди пострадавших сотрудники порта и члены команды паром.

Сведений о состоянии пострадавших нет.

Беспилотники ВСУ атаковали паром утром 23 июля. Изначально сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Все они имеют российское гражданство. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что среди раненых сотрудники порта и члены экипажа.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на три российских региона в ночь на 23 июля. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили по два дрона над Брянской и Белгородской областями, еще 21 БПЛА ликвидировали в небе над Крымом и акваторией Черного моря.

В России высказались об ответе на атаку дронов на паром в порту «Кавказ»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю, который двигался по дороге в селе Щетиновка Белгородского района. В результате атаки трое мужчин получили баротравмы и различные осколочные ранения.