Россия объявила в розыск украинскую журналистку

Российская полиция объявила в розыск экс-главреда «Известий на Украине» Янину Соколовскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ.

В базе полиции указано, что Соколовскую разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется. Год назад в Следственном комитете (СК) РФ сообщили о возбуждении против Соколовской уголовного дела о фейках о российской армии.

В СК заявили, что с марта по май 2022 года журналистка распространяла заведомо ложную информацию о действиях ВС России. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в квартире, которую Соколовская снимала в Москве, провели обыск. Собеседник агентства заявлял, что журналистка «спешно покинула» квартиру в начале июля 2023 года.