В парке «Патриот» проходят следственные действия по делу Иванова

В настоящее время в парке «Патриот», который расположен в Московской области, проходят следственные действия. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ прибыли несколько машин с оперативниками. Соответствующее решение, вероятно, связано с делом в отношении экс-замминистра министра обороны РФ Тимура Иванова, отмечают авторы.

«Работа правоохранителей в "Патриоте" может быть связана с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова. Он был одним из тех, кто курировал строительство парка», - говорится в публикации.



Ранее РИА Новости сообщило об обысках в СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников. Собеседник агентства пояснил, что правоохранители искали у заключенных различные запрещенные предметы. Напомним, что 16 июня шестеро обвиняемых, содержавшихся в камерах СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников.