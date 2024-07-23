Ядовитая гадюка укусила четырехлетнего ребенка в Подмосковье

Четырехлетнего ребенка укусила ядовитая гадюка на даче в Подмосковье. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Гуляя по участку, мальчик почувствовал неприятные ощущения на теле, однако значение этому не придал. После прогулки он показал место укуса родителям, но они тоже не сразу обратили внимание на небольшие раны. Вскоре одна нога начала сильно отекать, после чего мальчика в срочном порядке отвезли в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ребенок чуть не умер, но врачи сумели его спасти, передает Telegram-канал.

В Подмосковье годовалая девочка попала в больницу после укуса гадюки. Девочка играла в траве, где на нее напала змея, предположительно, гадюка, и укусила ее в голень. Ребенку стало плохо: место укуса покраснело, а дыхание затруднилось. Малышку экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение областной больницы в состоянии средней тяжести.

Ребенка из Читы доставили в больницу после того, как его укусила собака. Пес разорвал ему лицо, в результате мальчика госпитализировали.