Известная женщина-ученый выпала из окна своей квартиры

Ученая-экономист Валентина Бондаренко погибла, выпав из окна своей квартиры в Воскресенском. News.ru

По данным источника, женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла вечером, 22 июля. ТАСС

Валентина Бондаренко - кандидат экономических наук, в Институте экономики РАН работала с 1988 года. Была также академиком Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. По совместительству с 1993 года занимала должность директора Международного фонда Н. Д. Кондратьева. Российская газета