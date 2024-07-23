Известная женщина-ученый выпала из окна своей квартиры

Ученая-экономист Валентина Бондаренко погибла, выпав из окна своей квартиры в Воскресенском, информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным источника, женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла вечером, 22 июля.

Погибла Валентина Бондаренко. Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти ее не удалось, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, — уточнил собеседник агентства.



Бондаренко работала ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН. В оперативных службах отметили, что точные причины случившегося устанавливаются. Согласно предварительным данным, смерть ученой не носит криминальный характер. Предположительно, Бондаренко болела.

Экономист также являлась академиком Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. Бондаренко окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР в 1991 году. Тогда же она защитила диссертацию. Кроме того, Бондаренко была директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

Ранее в подмосковном Домодедово 16-летняя девушка выпала из окна и попала в больницу. Прохожие заметили ее под окнами высотки и вызвали скорую помощь.