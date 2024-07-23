Одному из первых в РФ осужденных за фейки об армии отменили приговор

Мосгорсуд отменил семилетний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за фейки о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Клокова Даниил Бермана.

© Lenta.ru

Защитник заявил, что обвинительный приговор отменили, а уголовное дело вернули прокурору. Однако пока экс-полицейсий остается под стражей.

В апреле 2023 года Перовский суд Москвы приговорил экс-техника МВД к семи годам лишения свободы по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Его лишили звания капитана полиции и запретили четыре года занимать должности на государстенной службе и в правоохранительных органах.

Отмечается, что причиной возбуждения дела против Клокова стали беседы с друзями и коллегами, во время которых он негативно высказывался о Российской армии.