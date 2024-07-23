Россияне выловили труп утопленника и устроили с ним фотосессию

В поселке Товарково Дзержинского района Калужской области двое местных жителей, отдыхая на пляже реки Угры, нашли труп утопленника и начали фотографироваться с ним. Фото и видео опубликовал Telegram-канал «Калуга Жесть».

По данным канала, родственники утопленника написали заявление в полицию. При этом правоохранители, по их сведениям, не торопятся заводить дело о глумлении над трупом человека.

Ранее сообщалось, что контрактник из Вологодской области погиб во время заплыва в Ленинградской области. 50-летний мужчина приехал из Череповца. О гибели военнослужащего полицию информировал начальник штаба воинской части утром 20 июля. По предварительным данным, тело утонувшего мужчины достали из озера Малые Толони.

До этого в Москве на Нижнем Черневском пруду утонул 20-летний молодой человек, взявший вместе с другом в аренду сапборд. Юноши не стали брать по отдельному сапборду и вместо этого вдвоем катались на одном. В какой-то момент один из молодых людей упал в воду, самостоятельно на поверхность он всплыть не смог.