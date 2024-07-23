Мужчина нашел в московском метро банковскую карту и отправился по барам

Полицейские задержали мужчину, который расплатился за цветы, алкоголь и сигареты найденной в московском метро банковской картой. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, мужчина заметил чужую банковскую карту возле станции «Таганская». Не обнаружив хозяина, он поднял находку с земли и отправился тратить хранившиеся на ней деньги. Сначала он обошел несколько баров, заказав дорогой алкоголь, затем четырежды купил сигареты. Самой дорогой покупкой оказался букет роз.

Владелец потерянной карты обратился в полицию, и вскоре злоумышленника отследили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 49-летний гость столицы. К моменту задержания он успел потратить семь тысяч рублей, которые лежали на чужом счету. Мужчину отправили в СИЗО, предъявив ему обвинения по статье «Кража». Прокуратура контролирует привлечение фигуранта к ответственности.

Другой случай произошел в Останкинском районе. Трое мужчин избили 19-летнего молодого человека, забрали у него телефон и через банковское приложение перевели себе все деньги со счета. Затем они вернули мобильник владельцу.