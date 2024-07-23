Суд оштрафовал журналистку Марию Певчих*

Суд в Москве назначил главе ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих* (признана в РФ иноагентом) штраф. Его сумма составляет 30 тыс. рублей, передают «Известия».

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Певчих* обвиняют в нарушении порядка деятельности иноагента. Дело об административном правонарушении в отношении Певчих* рассматривалось Зеленоградским районным судом во вторник, 23 июля. Ей вменяется ч.2 ст.19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иноагента»).

Как утверждает судья, гражданам, которые включены в реестр иностранных агентов, необходимо отчитываться о своей деятельности раз в шесть месяцев. Отмечается, что журналистка отчет в установленный законом срок не предоставила.

* НКО ФБК запрещена и признана экстремистской в России

** Певчих М. К. признана в России иноагентом