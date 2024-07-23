В Москве в жилом доме произошел взрыв газа

В районе Отрадное Северо-Восточного административного округа Москвы произошел взрыв баллона с газом, пострадал один человек. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. Газета.Ru

По словам источника, ЧП произошло в одной из квартир жилого дома по улице Санникова. По предварительным данным, пострадал один человек. Сведений о его состоянии собеседник агентства не привел. Lenta.ru

Кроме того, на месте работают сотрудники экстренных служб. Другие детали произошедшего сейчас устанавливаются, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Vse42.ru