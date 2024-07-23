Мать душила сына на камеру, чтобы шантажом вернуть мужа в семью

22-летняя жительница Каменска-Уральского на камеру душила маленького сына, чтобы шантажом вернуть его отца в семью. Об этом сообщает E1.ru.

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Девушка обхватила рукой шею ребенка. Сам мальчик при этом пытался вырваться и плакал, тогда как мама лишь то злилась, то улыбалась. В публикации уточняется, что ребенок серьезно не пострадал.

По данным Telegram-канала Ural Mash, у девушки двое детей: четырехлетняя дочь и годовалый сын. По словам знакомых, ранее их уже забирала опека, однако позднее вернула несовершеннолетних в семью.

Полиция возбудила два уголовных дела по факту происшествия: за угрозу убийством и неисполнение родительских обязанностей. Детей снова забрала опека — следующие полгода они будут жить с бабушкой. Матери сегодня изберут меру пресечения.