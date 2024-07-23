Сотрудница аптеки, которая пострадала из-за взрыва газа в торговом ряду в Апшеронске в Краснодарском крае, умерла в больнице Краснодара. RT на русском

По данным источника, женщину достали из-под завалов после взрыва. Она находилась в сознании и кричала от боли. Ее госпитализировали с места происшествия, но она скончалась в больнице в Краснодаре. У нее был диагностирован перелом бедра, разрыв левого колена, множественные раны и ожоги. Врачи были вынуждены ампутировать ей стопу. Вечерняя Москва

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после возгорания в торговых павильонах в Апшеронске. Lenta.ru