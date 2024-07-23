ФСБ задержала мариупольцев, собиравшихся поджечь мечеть в Белгороде

Сотрудники ФСБ пресекли поджог мечети в Белгороде, который по заданию украинских спецслужб готовили два жителя Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, в июне с 31-летним и 38-летним жителями Мариуполя через мессенджер связался сотрудник спецслужб Украины. Они согласились за деньги выехать в Белгород и поджечь там мечеть, однако теракт удалось предотвратить.

Задержанные признались в своих намерениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация совершения террористического акта). Подозреваемых поместили под стражу.

«Таким образом, пресечена очередная попытка украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ФСБ.



Напомним, что 18 июля в Донецке задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов собиралась устроить теракт в здании Петровского районного суда. После этого она собиралась выехать на Украину, чтобы вступить в ряды террористической организации. Женщину задержали с поличным: на опубликованном ФСБ видео она призналась, что готовила «коктейли Молотова» для теракта.