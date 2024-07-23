Продавец детских игрушек: в Амурской области задержали мигранта-педофила

Продавца детского магазина в Амурской области заподозрили в педофилии. Акт домогательства к 11-летней девочке попал на видео. NEWS.ru рассказывает о подробностях скандального дела.

Устроился в детский магазин неспроста

В магазине поселка Новобурейский Амурской области 50-летний уроженец Таджикистана потрогал за грудь 11-летнюю девочку. Она находилась в отделе с игрушками. Известно, что мужчина трудился в магазине «Планета» продавцом.

Видеозапись с моментом домогательств появилась в Telegram-канале «Амурский смерш». Aif.ru пишет со ссылкой на жителей рабочего поселка, что это не первый скандал, в котором замешан продавец. Они уверены, что мужчина трудоустроился в магазин товаров для детей исходя из своих больных склонностей.

Мужчина имеет гражданство РФ. Насколько законно он получил соответствующие документы, сейчас проверяют следователи.

Грозит 20 лет

Инцидент с 11-летней девочкой стал первым, который удалось задокументировать. На видео при этом мужчина что-то говорит и пытается незаметно прикасаться к ребенку.

«Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый совершил противоправные действия в отношении 11-летней девочки 19 июля 2024 года в магазине поселка Новобурейский. В настоящее время подследственный задержан, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете.



Уголовное дело возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Дело взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

«Дело не в национальности»

Авторы изобличающей видеозаписи отмечают, что не видят связи преступления с национальностью преступника.