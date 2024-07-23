Сотрудники МВД накрыли офис организованной группы псевдомедиков в Москве

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и полиции Москвы пресекли деятельность организованной группы псевдомедиков. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, в ходе общения по телефону злоумышленники ставили диагнозы пожилым гражданам и убеждали в необходимости приобрести дорогостоящие препараты. В итоге потерпевшие получали биодобавки.

«По предварительной оценке, доход от реализации криминальной схемы превышал 100 миллионов рублей в год», — уточнила Волк в своем Telegram-канале.



Возбуждено 25 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве.