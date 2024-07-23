Огромный смерч приближается к Сочи
Огромный смерч приближается к Сочи. Кадры публикуют в соцсетях.
Вихрь идет вдоль пляжей курорта.
В МЧС предупреждали жителей города-курорта об ураганной опасности, которая продлится до 24 июля. Спасатели призывают сочинцев и отдыхающих при появлении смерча сразу же укрыться в безопасном месте и держаться подальше от шатких конструкций на улице.
Как сообщают метеорологи, в ближайшие 1—3 часа и до конца дня 20 июля в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь, местами град, отмечает RT.